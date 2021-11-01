В британском Глазго сегодня ожидаются выступления мировых лидеров по вопросам климата

На конференцию ООН приехали более сотни глав государств и правительств. Президент России, как сообщили ранее в Кремле, лично участвовать в мероприятиях не будет.

На саммите G20, который завершился накануне в Риме, российский лидер Владимир Путин по видеосвязи назвал Россию одним из лидеров глобальной декарбонизации, а также сообщил о планах достичь в стране углеродной нейтральности к 2060 году.

Директор по программам исследования и экспертизе российского отделения Гринпис Иван Блоков сказал нашей радиостанции, что сделать точные подсчеты выбросов очень трудно, а загадывать на несколько десятилетий вперед, по его мнению, бессмысленно.

Иван Блоков уверен, что более-менее точный прогноз можно сделать только в перспективе ближайших лет.