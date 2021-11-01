«Известия»: комитет Госдумы одобрил законопроект, который обязывает бизнес делиться внутренней перепиской с властями

Издание утверждает, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ в первом чтении.

Законопроект обязывает интернет-провайдеры и крупные компании в течении трех лет хранить текст, фото и видео, которые передаются по внутренним сетям, и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов.

В Госдуме пояснили газете, что в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных корпораций. Законопроект был разработан в прошлом году министерством цифрового развития и связи. Документ вызвал вопросы у Российского союза промышленников и предпринимателей.