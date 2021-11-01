Журналисты издания 47news сообщили, что смогли проникнуть в индустрию поддельных ПЦР-тестов

С помочью технических специалистов они получили доступ к административной системе сайта, который торгует фальшивыми справками. В публикации говорится, что в базе данных мошенников больше 8 тысяч клиентов. Отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус требуются сейчас во многих общественных местах