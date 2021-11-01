Хорват Марин Чилич выиграл накануне теннисный турнир в Петербурге

В финале он обыграл американца Тейлора Фритца — 7:6, 4:6, 6:4. Последним российским победителем соревнования стал Андрей Рублев, который завоевал трофей в 2020 году.
2021-11-01T06:49:00+03:00
2021-11-01T06:49:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 01 ноября 2021
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