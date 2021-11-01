В Великобритании возле Солсбери столкнулись два поезда

По данным транспортной полиции, обошлось без погибших, пострадали 12-13 человек. Как рассказали в компании-операторе дороги, накануне вечером первый поезд столкнулся в туннеле с неким предметом, из-за чего сошел с рельсов последний вагон и снес семафор. Через несколько минут состав догнал другой поезд.

Незадолго до этого упавшее дерево оборвало линии электропередачи, из-за чего было прервано железнодорожное сообщение между Лондоном и Глазго, где вчера открылась конференция ООН по климату. В результате сотни человек не смогли на нее вовремя попасть.