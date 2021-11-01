Более 4 миллионов россиян, по официальным данным, не могут выехать за границу из-за долгов

Об этом сообщил РИА директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Агентство к нему обратилось потому, что сегодня в России отмечается День судебного пристава. Накануне был профессиональный праздник у сотрудников СИЗО и тюрем.
2021-11-01T06:17:00+03:00
2021-11-01T06:17:23+03:00
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06:17, 01 ноября 2021
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