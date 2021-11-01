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06:47, 01 ноября 2021

ТАСС: В России в октябре было выявлено более миллиона случаев заражений коронавирусом

Это на 70% больше, чем в сентябре. Суточный показатель инфицирования достиг почти 41 тысячи, что максимум с начала пандемии. Смертность уже 13-й день превышает одну тысячу человек. Власти в регионах вводят целый ряд ограничений.


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