«Газпром» сегодня, как ожидается, начнет поставки газа Молдавии по новому контракту

В правительстве республики сказали, что будут покупать газ по 450 долларов за тысячу кубометров, что вдвое меньше рыночной цены. Контракт был продлен в пятницу еще на 5 лет. Молдавская сторона пообещала провести независимый аудит долга перед Россией.
2021-11-01T06:48:00+03:00
2021-11-01T06:48:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 01 ноября 2021
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