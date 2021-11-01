«Газпром» сегодня, как ожидается, начнет поставки газа Молдавии по новому контракту

В правительстве республики сказали, что будут покупать газ по 450 долларов за тысячу кубометров, что вдвое меньше рыночной цены. Контракт был продлен в пятницу еще на 5 лет. Молдавская сторона пообещала провести независимый аудит долга перед Россией.