Украинский депутат Анна Скороход утверждает, что ее коллега Антон Поляков был убит

Версию о том, что причиной смерти стали наркотики, она отвергла. В эфире телеканала «Украина-24» Анна Скороход сказала, что они с Антоном Поляковым собирались пожениться. 33-летний депутат Верховной Рады в начале октября скончался в Киеве во время поездки в такси.