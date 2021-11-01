Украинский депутат Анна Скороход утверждает, что ее коллега Антон Поляков был убит

Версию о том, что причиной смерти стали наркотики, она отвергла. В эфире телеканала «Украина-24» Анна Скороход сказала, что они с Антоном Поляковым собирались пожениться. 33-летний депутат Верховной Рады в начале октября скончался в Киеве во время поездки в такси.
2021-11-01T01:11:47+03:00
2021-11-01T01:11:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 01 ноября 2021
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