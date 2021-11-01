Кипрская газета «Политис» обвинила главу МВД страны в издевательствах над нелегальными мигрантами

Издание накануне опубликовало расследование, в котором говорится, что прибывших на остров специально надолго оставляли в лодках под палящим солнцем при 40-градусной жаре. В публикации отмечается, что сотрудники МВД рассчитывали, что такое обращение поможет снизить поток мигрантов.
2021-11-01T01:11:16+03:00
2021-11-01T01:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 01 ноября 2021
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