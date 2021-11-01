Кипрская газета «Политис» обвинила главу МВД страны в издевательствах над нелегальными мигрантами

Издание накануне опубликовало расследование, в котором говорится, что прибывших на остров специально надолго оставляли в лодках под палящим солнцем при 40-градусной жаре. В публикации отмечается, что сотрудники МВД рассчитывали, что такое обращение поможет снизить поток мигрантов.