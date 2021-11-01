Правящая в Японии коалиция сохранила абсолютное большинство в нижней палате парламента

Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты голосов, передает телеканал NHK. При этом Либерально-демократическая партия во главе с новым премьер-министром Фумио Кисидой теряет некоторое количество мест. Глава правительства положительно оценил итоги выборов.