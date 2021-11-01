Правящая в Японии коалиция сохранила абсолютное большинство в нижней палате парламента

Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты голосов, передает телеканал NHK. При этом Либерально-демократическая партия во главе с новым премьер-министром Фумио Кисидой теряет некоторое количество мест. Глава правительства положительно оценил итоги выборов.
2021-11-01T01:10:34+03:00
2021-11-01T01:10:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 01 ноября 2021
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