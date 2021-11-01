В Белом доме сообщили, что пресс-секретарь президента США сдала положительный тест на коронавирус

По словам Джен Псаки, до этого заболел член ее семьи, и она проверялась на инфекцию каждый день. Псаки отметила, что не видела президента Джо Байдена со среды и что благодаря вакцине у нее нет симптомов. На работу она планирует вернуться после того, как сдаст отрицательный тест и проведет 10 дней на карантине.