В Белом доме сообщили, что пресс-секретарь президента США сдала положительный тест на коронавирус

По словам Джен Псаки, до этого заболел член ее семьи, и она проверялась на инфекцию каждый день. Псаки отметила, что не видела президента Джо Байдена со среды и что благодаря вакцине у нее нет симптомов. На работу она планирует вернуться после того, как сдаст отрицательный тест и проведет 10 дней на карантине.
2021-11-01T01:09:55+03:00
2021-11-01T01:09:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 01 ноября 2021
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