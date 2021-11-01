Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил ущемление в правах непривитых граждан

Бывший президент пояснил, что имеет в виду перевод на удаленку, отстранение от работы с людьми и уменьшение выплат из-за того, что ковид-диссиденты, по его словам, несут угрозу для общества. В своей статье, которая опубликована сегодня в «Российской газете», Медведев отметил, что в определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина.