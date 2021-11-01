Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил ущемление в правах непривитых граждан

Бывший президент пояснил, что имеет в виду перевод на удаленку, отстранение от работы с людьми и уменьшение выплат из-за того, что ковид-диссиденты, по его словам, несут угрозу для общества. В своей статье, которая опубликована сегодня в «Российской газете», Медведев отметил, что в определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина.
2021-11-01T01:09:27+03:00
2021-11-01T01:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 01 ноября 2021
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