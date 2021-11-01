В Италии умер ресторатор Адо Кампеоль, который считается автором тирамису – одного из самых популярных в мире десертов

Кампеоль скончался на 93-м году жизни, пишет газета Il Messaggero. Губернатор области Венеция, в которой жил ресторатор, выразил его родным соболезнования.

Рецепт тирамису появился в конце 1960-х, когда Кампеоль экспериментировал со сладостями на кухне своего ресторана. Его готовят из сыра маскарпоне, бисквитов, кофе и какао, иногда добавляя алкоголь.