Незадолго до очередного заседания адвокаты родных погибших рассказали о слежке и угрозах, к которым возможно причастна Россия.

В Окружном суде Гааги продолжат выступать родственники жертв сбитого Боинга. В прошлом месяце суд заслушал показания 90-та человек. Они рассказывали о шоке, когда узнали о трагедии в небе над Донбассом, тяжёлых последствиях утраты близких и выражали надежду на справедливость. Защита одного из обвиняемых Олега Пулатова призналась: выступления родных погибших их очень впечатлили. Между тем незадолго до возобновления слушаний голландский телеканал RTL News сообщил о слежке за адвокатами.

По словам юристов, неизвестные на машинах следовали за ними прямо от здания суда. Один из адвокатов заметил слежку возле дома. Сообщалось также об электронных письмах с угрозами. Национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах рассказал о как минимум четырёх случаях. В ведомстве считают, что за этим стоит Россия. Именно трое граждан страны — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко обвиняются в причастности к крушению Боинга, сбитого в июле 14го неподалёку от Донецка. На борту было 298 человек, все погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что выстрел совершили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Россия отрицает причастность к трагедии и обвиняет в ней Украину.