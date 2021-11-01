Z Архив новостей новости
5 2 6 1813
00:03, 01 ноября 2021

Смольный с сегодняшнего дня вводит новые антикоронавирусные ограничения

Новый этап запретов, которые действуют в Петербурге, коснётся спортивных мероприятий.

Петербуржцы с первого ноября смогут посетить спортивные и физкультурные акции, а также конгрессы и выставки только с куар-кодами о вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо справками о медицинском отводе от прививки. Ограничения, которые вступают в силу сегодня, касаются мероприятий, которые соберут более сорока участников. Горожанам, которые хотят к ним присоединиться, нужно брать с собой и паспорт, чтобы доказать, что куар-код или справка действительно принадлежит им. А вместе со справкой о противопоказаниях к вакцинации надо предъявлять и отрицательный результат ПЦР-теста. Он действует в течение трёх дней. С субботы такие же правила ввели для театров и музеев. Следующий этап коронавирусных запретов начнёт действовать через неделю. С 8 ноября кафе, рестораны, театры, библиотеки, кинотеатры, аквапарки и другие общественные заведения смогут работать только до одиннадцати часов вечера.

За прошлые сутки петербургские медики зарегистрировали более трёх с половиной тысяч новых случаев КОВИД-19. Больше в этом году выявляли только в первые дни января, в разгар второй волны эпидемии.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ловля российских субмарин Целых два часа шведские журналисты опрашивают отставных военных, показывают архивную съёмку… И каждый раз не находят ни единого доказательства присутствия подводных лодок СССР/России в шведских территориальных водах…

5 111 6 12321 26.10
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 277 6 31046 29.10
8читать ;смотреть
Новости

Студентке в Москве, которая заявила в СК, что ее изнасиловал полицейский, отказали в возбуждении уголовного дела В Следственном комитете посчитали, что она добровольно занялась сексом в здании ОВД, сказал изданию «Такие дела» адвокат Милославы Маляровой Владимир Бунаков

5 83 6 12337
Новости

Россия, как пишет американская пресса, снова стягивает войска к границе с Украиной Это вызывает серьёзное беспокойство Запада…

5 91 6 10723
Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что потепление климата в стране идет быстрее, чем в среднем в мире Обращаясь к участникам саммита «Группы двадцати» в Риме, он сказал, что за десять лет средняя температура в России выросла на полградуса…

5 48 6 6423
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 83 6 11374 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 71 6 10820 27.10
Голосование
На ваш взгляд эффективно ли в борьбе с ковидом закрыть города?
5 49 6 7968 25.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

История чисто по Фрейду Если бы украинские власти действительно верили в возможность возврата Крыма, то позволили музейной коллекции вернуться на полуостров и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством. Так нет. Логика противоположная…

5 34 6 5658 26.10
Новости

Чеченский телеканал ГТРК «Грозный» сообщил о задержании трех женщин по обвинению в колдовстве В сюжете говорится, что они были выявлены в столице республики сотрудниками Росгвардии совместно с полицейскими, и что с задержанными провели профилактическую беседу

5 29 6 6799
Блоги

Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства Андрею Стрижову проверить высказывание рэпера о праздновании Дня Победы…

5 95 6 18764 26.10
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 48917 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20131 27.10
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 83 6 16845 29.10
Блоги

+ Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Ранее Владимир Новожилов просил непривитых не перегружать систему здравоохранения…

5 50 6 10425 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Дмитрию Муратову — 60 Это его принцип: не абстрактная холодная журналистика, информация ради информации, а спасение людей. Выходит не всегда. Но скольких он спас, скольким помог…

5 50 6 10738 30.10

Популярное за неделю

Новости

фото: t.me/breakingmash Песков не смог прокомментировать отклоненный Госдумой законопроект по бесплатному предоставлению ЖКХ ветеранам ВОВ Песков также ответил отрицательно на вопрос о том, доходила ли эта тема до президента…

5 14 6 96908
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 94337 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
На ваш взгляд эффективно ли в борьбе с ковидом закрыть города?
5 49 6 7966 25.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная война проиграна, или Чего боится Кремль? Севастополь закрыл не только въезд для не привитых, но и на выезд за границы города. Законно ли, не знаю, но эффективно…

5 58 6 483575 26.10
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

+ Путину опять положили не ту папочку Путину опять положили не ту папочку Владимир Путин, отвечая на вопрос Муратова, заявил, что у иноагентов «никаких ограничений нет», и это лишь вопрос «финансирования из-за рубежа». Опять поставили вас, господин Президент, в неудобное положение…

5 143 6 119587 25.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9310959
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5069618

Сегодня в эфире