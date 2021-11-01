Смольный с сегодняшнего дня вводит новые антикоронавирусные ограничения

Новый этап запретов, которые действуют в Петербурге, коснётся спортивных мероприятий.

Петербуржцы с первого ноября смогут посетить спортивные и физкультурные акции, а также конгрессы и выставки только с куар-кодами о вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо справками о медицинском отводе от прививки. Ограничения, которые вступают в силу сегодня, касаются мероприятий, которые соберут более сорока участников. Горожанам, которые хотят к ним присоединиться, нужно брать с собой и паспорт, чтобы доказать, что куар-код или справка действительно принадлежит им. А вместе со справкой о противопоказаниях к вакцинации надо предъявлять и отрицательный результат ПЦР-теста. Он действует в течение трёх дней. С субботы такие же правила ввели для театров и музеев. Следующий этап коронавирусных запретов начнёт действовать через неделю. С 8 ноября кафе, рестораны, театры, библиотеки, кинотеатры, аквапарки и другие общественные заведения смогут работать только до одиннадцати часов вечера.



За прошлые сутки петербургские медики зарегистрировали более трёх с половиной тысяч новых случаев КОВИД-19. Больше в этом году выявляли только в первые дни января, в разгар второй волны эпидемии.