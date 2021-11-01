Новые ограничения из-за коронавируса вводятся в регионах России с сегодняшнего дня

О локдауне объявили власти Пермского края. В регионе прекращают работу практически все организации, за исключением аптек и магазинов, продающих товары первой необходимости. Также, продолжат функционировать автосервисы, отделения почтовой связи и фирмы ритуальных услуг. Кафе и рестораны будут работать «на вынос». Перестанут принимать посетителей и заведения общепита в Ростовской области. Работать смогут только столовые, обслуживающие сотрудников одного предприятия, а также кафе в здании аэропорта. Дополнительные ограничения вводят и в Удмуртии. В республике запретили проводить массовые мероприятия, а стоматологические услуги будут оказываться только в экстренной ситуации. QR-коды вводятся в Вологодской области. Цифровые пропуска нужны для посещения театров, музеев, ресторанов, кинотеатров и спортивных событий.

Как ранее сообщили в Кремле, региональные власти в случае необходимости могут продлить нерабочие дни после 7 ноября.