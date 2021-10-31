В Москве мужчину, который приставал к прихожанам у церкви, прогнал батюшка с пистолетом, передает агентство ТАСС со ссылкой на столичных правоохранителей. Инцидент произошел у храма святителя Луки Крымского на улице генерала Белобородова. По данным полиции, пристававший вел себя неадекватно и был пьян. Батюшка прогнал его, сделав предупредительный выстрел в воздух из сигнального пистолета. По факту произошедшего началась прокурорская проверка.