В Москве мужчину, который приставал к прихожанам у церкви, прогнал батюшка с пистолетом, передает агентство ТАСС со ссылкой на столичных правоохранителей. Инцидент произошел у храма святителя Луки Крымского на улице генерала Белобородова. По данным полиции, пристававший вел себя неадекватно и был пьян. Батюшка прогнал его, сделав предупредительный выстрел в воздух из сигнального пистолета. По факту произошедшего началась прокурорская проверка.
2021-10-31T23:03:37+03:00
2021-10-31T23:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 31 октября 2021
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