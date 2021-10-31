Набор продуктов для завтрака подорожал до максимального значения впервые за 10 лет

Так называемый «индекс завтрака» рассчитывается из стоимости таких составляющих как кофе, молоко, сахар, овес, пшеница и апельсиновый сок. По данным газеты Financial Times, которая проанализировала стоимость товаров, с 2019 года фьючерсные цены на эти продукты выросли в среднем более чем на 60%. Летом же этого года рост и вовсе ускорился. Так, с января цена на пшеницу увеличилась на 20%, еще почти на 30% подорожал сахар и более чем в половину поднялись цены на кофе. При этом, отмечает издание, ситуация в ближайшее время может только ухудшиться. Уже сейчас такие крупные компании как Nestle и Procter & Gamble вынуждены повышать стоимость своей продукции, чтобы обеспечить себе прибыль.

Эксперты, опрошенные газетой Financial Times, утверждают, что причиной сложившейся ситуации стал неурожай и перебои с поставками товаров на фоне коронавирусных ограничений. Так, например, в Канаде непогодой было уничтожено почти половина всего урожая овса, а засуха и заморозки в Бразилии привели к проблемам с экспортом сахара и кофе. Помимо этого, серьезно поднялись цены и на контейнерные морские перевозки.

По данным газеты Financial Times, на преодоление сложившегося кризиса потребуется минимум один год.