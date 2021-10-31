В египетской Хургаде произошло массовое отравление российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала ситуацию с массовым отравлением российских туристов в Египте ужасной, но тем не менее отметила, что это не повлияет на желание россиян провести отпуск в этой стране. Осипова добавила, что египетские отели работали и до возвращения российских туристов. Она напомнила, что россияне и раньше могли попасть в Египет, но лететь туда приходилось более длинным путём