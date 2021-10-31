Лидеры стран G20 договорились ввести единый налог для больших корпораций

Минимальный налог на прибыль для крупного бизнеса составит не менее 15 %. Соглашение было одобрено лидерами всех стран G20. Документ, как отмечается, позволит создать в мире «более стабильную и справедливую международную систему налогообложения». Как ожидается, новые правила вступят в силу к 2023 году. Агентство Bloomberg пишет, что соглашение преследует две задачи. Во-первых, ограничить возможность крупных компаний платить меньше налогов, регистрируясь в так называемых оффшорных зонах, то есть странах, где действует особый льготный режим. А также, заставить международные корпорации платить налоги везде, где они ведут бизнес. Лидеры «большой двадцатки» также согласовали заявление по климату. Глобальное потепление планируется сдержать на уровне полутора градусов. По мнению экспертов ООН, при таком повышении температуры, возможно, избежать резкого ускорения экстремальных климатических явлений. При этом участники саммита не смогли договориться о сроках отказа от выбросов в атмосферу углекислого газа.

Лидеры стран G20 также согласовали, что к концу года прекратят международное государственное финансирование зарубежных угольных электростанций.

Президент России Владимир Путин заявил, что потепление климата в стране идет быстрее, чем в среднем в мире. Обращаясь к участникам саммита «Группы двадцати» в Риме, он сказал, что за десять лет средняя температура в России выросла на полградуса. По словам Путина, для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно – нужно наращивать поглощение парниковых газов. Путин также заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году. Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.

Заявление президента РФ Владимира Путина о России как об одном из лидеров глобальной декарбонизации не подкреплено достаточным количеством данных. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. «Сложно оценивать, входит ли Россия в число стран-лидеров, потому часть элементов, которые у нас нормально не учитываются в наших отчетах в IPCC, – это лесные и природные пожары, которые у нас происходят на безумных площадях», — пояснил он. По словам эксперта, «выбросы от этих пожаров сопоставимы с выбросами от всего авиатранспорта в мире». Кроме того, Блоков обратил внимание, что в России «есть определенные сложности с оценкой выбросов метана, который является серьезным парниковым газом». «Исследования, которые проводились в разные годы, показывают цифры, отличающиеся в разы», — уточнил он. Что касается планов Путина достичь в стране углеродной нейтральности к 2060 году, как отметил И.Блоков, «сложно оценивать, что произойдет через 40 лет». «Совершенно непонятно, кто будет контролировать через 40 лет то, что было обещано. Например, с 1991 года прошло меньше 40 лет, а тогда была масса обещаний, которые давали, в том числе разные президенты. И что, сейчас кто-нибудь о них вспоминает? Или они были выполнены? Поэтому это тоже неправильно. Было бы разумно давать оценки и делать прогнозы на ближайшие 3, 5, 7 лет – то, что можно реально проконтролировать, и на что можно реально повлиять», — заключил эксперт.