Мужчина, напавший на людей в метро в Японии признался, что хотел убить нескольких человек ради смертной казни

Мужчина, напавший на людей в метро в Японии признался, что хотел убить нескольких человек, так как желал быть приговоренным к смертной казни, передает агентство РИА «Новости».

Этот мужчина разлил соляную кислоту в поезде и пытался ее поджечь, более 10 человек пострадали. Сам он арестован, передает местное информагентство Kyodo News. Подозреваемому 20 лет. Один из пострадавших от его действий получил серьезные травмы.