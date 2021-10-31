Мужчина, напавший на людей в метро в Японии признался, что хотел убить нескольких человек, так как желал быть приговоренным к смертной казни, передает агентство РИА «Новости».
Этот мужчина разлил соляную кислоту в поезде и пытался ее поджечь, более 10 человек пострадали. Сам он арестован, передает местное информагентство Kyodo News. Подозреваемому 20 лет. Один из пострадавших от его действий получил серьезные травмы.
Мужчина, напавший на людей в метро в Японии признался, что хотел убить нескольких человек ради смертной казни
Мужчина, напавший на людей в метро в Японии признался, что хотел убить нескольких человек, так как желал быть приговоренным к смертной казни, передает агентство РИА «Новости».