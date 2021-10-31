В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста

В Белоруссии выставили в качестве экспоната в Дворце независимости автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко появился в эфире государственного ТВ 23-го августа прошлого года, в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации президентских выборов. Фотографии экспозиции опубликовал провластный телеграм-канал «Пул Первого».

На всеобщее обозрение также выставлены картина, на которой Лукашенко и его младший сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца независимости, форма белорусского ОМОНа и флаг страны с фотографией президента и надписью «За Батьку».