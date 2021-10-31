Завершился второй всемирный конгресс белорусов, он проходил в формате 24-часовой видеоконференции. Цель мероприятия — глобальный диалог о будущем страны с участием политиков, общественных активистов, лидеров мнений, экспертов и исследователей. Организаторы мероприятия — волонтеры диаспоры за рубежом.

Первый Всемирный конгресс белорусов состоялся год назад также онлайн. Одной из тем стало создание так называемых Народных посольств — альтернативных представительств Белоруссии за рубежом для информирования общественности о ситуации в Белоруссии, защиты прав и интересов белорусов, помощи вынужденно переехавшим. Народные посольства появились в 16 странах, в том числе в Германии.