МХАТ имени Горького отменил ближайший показ спектакля о Сталине с участием Ольги Бузовой. Речь идет о спектакле «Чудесный грузин» 2-го ноября. Официально в качестве причины решения новое руководство театра указывает плохие продажи билетов во время карантина. В то же время совсем снимать постановку из репертуара пока не планируется.

27-го октября Министерство культуры объявило о назначении новым генеральным директором МХАТ Владимира Кехмана, экс-худрука Новосибирского театра оперы и балета. В министерстве считают, что новый гендиректор сможет поддержать коллектив МХАТа в «кризисной ситуации», а также решить задачи по приведению театра в порядок.