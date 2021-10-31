Футбольный клуб «Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличился Матео Кассьера (2-я и 79-я минуты). У хозяев отметился Эванс Кангва (65).

Благодаря победе «Сочи» поднялся на третье место турнирной таблицы, набрав 24 очка в 13 матчах. «Арсенал» остался на 14-й строчке, имея в активе 12 очков в 13 встречах. Следующий матч «Сочи» проведет дома против московского ЦСКА 6 ноября, «Арсенал» в этот же день примет «Уфу».