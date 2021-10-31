В Токио мужчина разлил соляную кислоту в поезде и пытался ее поджечь, более 10 человек пострадали. Сам он арестован, передает местное информагентство Kyodo News. Подозреваемому 20 лет. Один из пострадавших от его действий получил серьезные травмы. Его мотивы при этом не уточняются.

Издание NHK сообщает, что нападавший размахивал в поезде ножом.