В Дагестане произошло массовое загрязнение реки использованными шприцами, передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Каспийский природохранный центр. По его данным, множество шприцов обнаружили в реке Аварское Койсу. Чистить водоем от шприцов планируют, как только там спадет уровень воды. Откуда в реке взялись шприцы в таком количестве – неизвестно.