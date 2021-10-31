В Дагестане произошло массовое загрязнение реки использованными шприцами, передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Каспийский природохранный центр. По его данным, множество шприцов обнаружили в реке Аварское Койсу. Чистить водоем от шприцов планируют, как только там спадет уровень воды. Откуда в реке взялись шприцы в таком количестве – неизвестно.
2021-10-31T19:34:18+03:00
2021-10-31T19:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 31 октября 2021
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