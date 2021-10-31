В турецкой Анталье туристический автобус попал в ДТП. Девять россиян пострадали, среди них есть дети, сообщает российское генконсульство в Анталье. 12 россиян ехали на микроавтобусе в аэропорт, когда машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Из девяти госпитализированных пятеро уже выписаны, остальные остаются под наблюдением врачей.