В турецкой Анталье туристический автобус попал в ДТП. Девять россиян пострадали, среди них есть дети, сообщает российское генконсульство в Анталье. 12 россиян ехали на микроавтобусе в аэропорт, когда машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Из девяти госпитализированных пятеро уже выписаны, остальные остаются под наблюдением врачей.
2021-10-31T19:33:25+03:00
2021-10-31T19:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 31 октября 2021
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