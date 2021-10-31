В США сегодня отмечается Хеллоуин, но Белый Дом в этом году никакие празднования не устраивает, так как президент страны Джо Байден и первая леди Джилл Байден находятся в зарубежной поездке в Европе.

Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден находятся в Риме, где принимают участие в саммите G20 в эти дни — поэтому традиционные развлечения в рамках выпрашивания детьми сладостей — trick-or-treat, сладость или гадость, — Белый дом в этом году не устраивает. Вечеринку по случаю Хеллоуина зато устроил Конгресс США: конгрессмены провели в среду парад собак — одетые в костюмы хот-дога, льва, светской львицы Пэрис Хилтон и даже лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнела и спикера Палаты Представителй Нэнси Пелоси четвероногие прошлись по зданию конгресса США. Празднование Хеллоуина в Белом Доме началось в 1958 году, когда первая леди страны Мейми Эйзенхауэр украсила резиденцию на Пенсильвания Авеню фигурами скелетов и устроила праздничный ланч. Ричард Никсон однажды превратил вход в здание белого дома в гигантскую пятиметровую тыкву.

Большое празднование Хеллоуина состоится сегодня в Нью-Йорке — в нижнем Манхеттене пройдет 48-й Village Halloween Parade. Участники парада будут обязаны носить маски.