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19:05, 31 октября 2021

Российские вакцины от коронавируса одобрили в Камбодже

Камбоджа стала 71-м государством, в котором разрешили применять «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В Королевстве также одобрили однокомпонентную версию вакцины — «Спутник Лайт». Как подчеркнули в фонде, по количеству полученных одобрений «Спутник V» занимает второе место в мире. Данные о применении вакцины в ряде стран показывают, что она безопасна и эффективна в борьбе с ковидом, добавили в компании. Общее население всех государств, одобривших «Спутник V», составляет 4 миллиарда человек. Вакцина широко используется в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Однако Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения препарат регистрировать не торопятся. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ в начале месяца сообщил, что все препятствия для одобрения «Спутника V» всемирной организацией устранены.

Страны «большой двадцатки» на саммите в Риме выразили мнение, что доля вакцинированных от коронавируса людей к концу года должна составлять 40% от мирового населения.


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