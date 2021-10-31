«Яндекс» заблокировал бывшего фигуранта «московского дела» Данила Беглеца

Интернет-издание SOTA пишет, что ограничения доступа произошло в сервисе по поиску заказчиков и исполнителей различных заданий «Услуги», который принадлежит компании «Яндекс». Официальной причиной же стало наличие судимости у бывшего фигуранта московского дела. Теперь профиль заблокирован бессрочно и без возможности восстановления.

Даниил Беглец был арестован после летнего митинга 2019 года. Тогда же суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти. Якобы обвиняемый схватил полицейского за запястье и сильно сжал. Фигурант дела свою вину отрицать не стал и извинился перед силовиком. В результате Даниил Беглец пробыл в колонии-поселении чуть больше года, после чего досрочно вышел на свободу.

Издание SOTA уточняет, что у Даниила Беглеца есть свой бизнес – закусочная «Дон Донер».