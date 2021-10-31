Около 40 туристов отравились в египетском отеле

Пресс-атташе российского Генконсульства в Хургаде Алексей Жиляев отметил, что число отравившихся туристов в египетском отеле около 40 человек. По его словам, в ближайшее время всех пострадавших планируют выписать из больницы. Жиляев добавил, что ситуация находится под контролем.
2021-10-31T19:03:47+03:00
2021-10-31T19:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 31 октября 2021
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