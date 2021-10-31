Футбольный клуб «Уфа» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча проходила в столице Башкирии и завершилась со счетом 1:0. Гол на 58-й минуте забил Гамид Агаларов.

«Уфа» с 13 очками располагается на тринадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 15 очками — на десятом. В следующем туре «Уфа» 6 ноября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Ахмат» 7 ноября примет «Нижний Новгород».