Лидеры стран G20 подтвердили намерение свести к нулю углеродные выбросы своих стран к середине века, сообщается в декларации по итогам саммита в Риме. Кроме того, страны блока призвали осуществить «значимые и эффективные» действия, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию – например, поддерживать развивающиеся страны в отказе от угольной энергетики.