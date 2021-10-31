Лидеры стран G20 подтвердили намерение свести к нулю углеродные выбросы своих стран к середине века, сообщается в декларации по итогам саммита в Риме. Кроме того, страны блока призвали осуществить «значимые и эффективные» действия, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию – например, поддерживать развивающиеся страны в отказе от угольной энергетики.
2021-10-31T18:35:12+03:00
2021-10-31T18:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 31 октября 2021
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