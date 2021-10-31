Камбоджа стала 71-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавируса «Спутник». Об этом сообщает международный дистрибьютор препарата, Российский фонд прямых инвестиций.

Таким образом, суммарное население стран, разрешивших «Спутник» достигло половины населения Земного шара – 4 млрд человек. В основном это ближневосточные, латиноамериканские и азиатские государства. ВОЗ «Спутник» по-прежнему не признает.