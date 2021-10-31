Постковидный синдром при дельта-штамме может выражаться в изменении голоса, передает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову. По ее словам, у таких пациентов в данный момент фиксируется постковидный синдром в виде более выраженной утомляемости, длительных воспалительных изменений носоглотки, изменений голоса, нарушений памяти, снижения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушений слуха, желудочно-кишечных расстройства, более выраженных поражений легких и сердца, повышения восприимчивости к другим инфекциям. Все это может проявляться даже у тех, кто переболел в легкой форме.