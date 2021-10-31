«Московские новости»: 3 бара и 3 магазина могут закрыть в Москве из-за нарушения ковидных ограничений

3 бара и 3 магазина могут закрыть в Москве из-за нарушения ковидных ограничений, пишет в своем телеграм-канале издание «Московские новости». По его данным, речь идет о магазинах «Смешные цены», «Fix Price» и «Все для ремонта», а также трех питейных заведениях.

Проверка показала, что в барах проходили дискотеки и шоу, во время которых организаторы не обеспечили меры социального дистанцирования, а зрители были без масок.

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями. В этот период приостановили работу рестораны, кафе, увеселительные заведения, магазины одежды, фитнес-клубы и библиотеки. В городе доступны только аптеки и магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости.