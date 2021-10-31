В Японии завершились выборы в ключевую нижнюю палату парламента. Ведется подсчет голосов. Японское правительство 14 октября распустило нижнюю палату парламента, что позволило провести досрочные выборы. До этого она большинством голосов избрала Фумио Кисиду сотым премьер-министром страны.
2021-10-31T18:11:58+03:00
2021-10-31T18:11:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:11, 31 октября 2021
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