В Японии завершились выборы в ключевую нижнюю палату парламента. Ведется подсчет голосов. Японское правительство 14 октября распустило нижнюю палату парламента, что позволило провести досрочные выборы. До этого она большинством голосов избрала Фумио Кисиду сотым премьер-министром страны.