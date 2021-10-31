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18:09, 31 октября 2021

МХАТ отменил запланированный на начало ноября показ спектакля про Сталина с участием певицы Ольги Бузовой

МХАТ отменил запланированный на начало ноября показ спектакля про Сталина с участием певицы Ольги Бузовой. В театре, где на этой неделе сменился гендиректор, решение объяснили плохой продажей билетов. Бузова высмеяла это в своих соцсетях. Ранее постановка уже вызывала скандал. Спектакль «Чудесный грузин» во МХАТе Горького должны были показать во вторник. Однако зрители постановку о Сталине не увидят. Новый гендиректор Владимир Кехман перенёс спектакль на неопределённый срок. Официальная версия — билеты из-за ограничений, вызванных ухудшением ситуации с ковидом, плохо продаются. Напомним, что зрителей в театр теперь пускают только с цифровым кодом, помещение должно быть заполнено только наполовину.

В спектакле роль певицы кабаре, которая становится шпионкой и спасает Сталина, играет певица и телеведущая Ольга Бузова, она не является профессиональной актрисой. «Чудесный грузин» сразу после премьеры в июне вызвал скандал. Бузову обвиняли в том, что она фальшиво поёт. Президент театра Татьяна Доронина даже написала открытое письмо главе страны и попросила цитирую «срочно гнать торгашей из театра». Художественному руководителю пришлось пояснять, почему он взял Бузову на одну из ролей. Эдуард Бояков признал, что вместо неё могла быть другая популярная певица.

Спектакль должны были показать в сентябре, но этого не случилось. В руководстве тогда это объяснили выборами в Госдуму. Поскольку в них участвовал заместитель худрука Захар Прилепин. Он утверждал, что в случае показа спектакля с Бузовой шум будет стоять с утра до вечера. Впрочем, и после выборов зрители так и не увидели «Чудесного грузина». Бузова быстро отреагировала на отмену спектакля. Она выложила у себя в инстаграме скриншот, согласно которому все билеты на постановку 2-го ноября с её участием уже раскупили. Певица пожелала театру, чтобы все его постановки были такими же успешными. Во МХАТе уверяют, что спектакль не исключили из репертуара, но когда её покажут – вопрос.


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