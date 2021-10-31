В Грузии должен сегодня вечером пройти митинг против итогов муниципальных выборов

Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия призвал сторонников собраться сегодня у здания парламента в Тбилиси и выступить против, как он утверждает, сфальсифицированных выборов. Политик проиграл своему конкуренту на пост столичного мэра кандидату от правящей партии «Грузинская мечта» Кахе Каладзе, который обогнал Мелию почти на 10 процентов. Второй тур муниципальных выборов проходил в стране в субботу. Жители выбирали глав 20 городов, в том числе крупных таких, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также депутатов в нескольких округах. Большинство мандатов и постов остались за кандидатами от партии власти. Оппозиционные политики с результатами не согласны и заявили о начале «мирной революции» в стране. Они сегодня обещали обсудить со своими сторонниками на митинге дальнейшую борьбу. При этом накануне первого тура выборов в Грузию вернулся бывший президент и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили. Он призывал голосовать против правящей партии и отмечал, что от итогов выборов может зависеть его жизнь. Сейчас политик находится в тюрьме по обвинению в убийстве, избиении, коррупции, превышении должностных полномочий. Он уже почти месяц держит голодовку в знак протеста против ареста.

В правящей партии «Грузинская мечта» пообещали дать «адекватный ответ» на возможные противоправные действия митингующих.