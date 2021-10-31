В России новый максимум суточного прироста заразившихся коронавирусом – почти 41 тысяча. По данным оперштаба, новые случаи зарегистрированы во всех регионах страны. В Москве выявлено свыше 7,6 тыс. инфицированных. За сутки, по данным штаба, в России умерли 1158 человек с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии превысило 238,5 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что жители столицы стали активнее вакцинироваться от коронавируса. Он также выразил надежду, что по окончании нерабочих дней Москва вернётся к обычной жизни.

На этом фоне страны «Большой двадцатки» договорились на саммите в Риме стремиться обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от ковида, особенно странам с низким и средним уровнем доходов. «Группа двадцати» поддержала цель вакцинировать 70% населения к середине 2022 года. «Двадцатка» взяла на себя обязательства обеспечить достаточное производство вакцины от коронавируса и их справедливого распределения. Как говорится в итоговом документе саммита, лидеры «двадцатки» намерены сократить период создания новых вакцин с трехсот до ста дней.