В Колумбии с сегодняшнего дня начинается вакцинация детей от трёх лет

Прививать от коронавируса будут китайским препаратом Sinovac, сообщил президент страны Иван Дуке. Он отметил, что вакцину теперь смогут получить дети в возрасте от 3 до 7 лет. Частичное разрешение на использование «СиноВака» ранее выдал Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания Колумбии. При этом регулятор подчеркнул, что считает возможным использовать препарат для детей не младше шести лет. В институте также не стали однозначно рекомендовать вакцину, сославшись на ограниченность данных об эффективности и безопасности препарата для детской возрастной группы. Однако предостережение специалистов власти Колумбии видимо проигнорировали.

Между тем в России от коронавируса детей пока не прививают, а вакцина для подростков ещё проходит испытания. На этой неделе власти Москвы объявили об отборе добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет для второго этапа исследований. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, предварительные данные позволяют назвать вакцину безопасной.

В Колумбии подростков уже вакцинируют. Для них одобрены препараты компаний Pfizer и Moderna.