В респираторном госпитале Томска умерла пожилая женщина, чей внук под видом врача проник в «красную зону» и ухаживал за родственницей. А потом жаловался на ужасные условия в Следственный комитет и пытался добиться помощи, несмотря на угрозы в свой адрес.

Причиной смерти, по словам медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. 84-летняя женщина умерла вчера вечером. Ещё утром ей стало хуже, её перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. До этого за ней несколько дней ухаживал внук, его ужаснули условия, в которых находятся люди, тяжелобольные ковидом. Он снял видео в «красной зоне» госпиталя и рассказал, что там происходит с бабушкой, которую он всеми силами пытался спасти и даже обманом проник в больницу.

Внук пожилой женщины, известно только его имя – Сергей, — также рассказал, что в госпитале не моют лежачих пациентов. По его словам, бабушка на кислороде, но трубку ей никто не поправляет. Температуру, несмотря на то, что пациентка горит, измеряют бесконтактным термометром. После того, как внук настоял на ртутном градуснике он показал 39,8, пишет сетевое агентство ТВ2.

У бабушки болезнь Альцгеймера, она не ходит и не говорит. Последний год, по словам её внука, он давал ей жидкое питание с помощью шприца. Помощи от местных властей он так и не дождался. Полетел в Москву, где написал заявление в СК и Генпрокуратуру. История со старушкой, умирающей в ковидном госпитале Томска, получила большой резонанс в СМИ и соцсетях. Внуку пенсионерки стали угрожать, он, по его словам, опасался возвращаться в Томск, полагая, что его задержат. Сергей также рассказывал, что администрация больницы после случившегося просила родственников женщины её забрать.

Прокуратура Томска начала проверку госпиталя. Этим же занимаются и местные власти.