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13:15, 31 октября 2021

Не менее сорока российских туристов пострадали от отравления в египетском отеле

О происходящем там интернет-изданию MASH рассказала одна из потерпевших Елена Сергеева.

Власти Египта уверяют, что намерены закрыть отель, где произошло массовое отравление. Чуть ранее представитель туристической отрасли страны сказал агентству ТАСС, что постояльцев уже расселили по другим гостиницам. Однако сами туристы говорят, что это не так. Агентство РИА Новости отмечает, что заведение до сих пор предоставляет услугу по бронированию номеров на ближайшие дни. Случившееся на курорте вряд ли повлияет на предпочтения российских туристов, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. В то же время в интервью «Эху» она назвала случившееся ужасным событием.

Осипова напомнила, что египетские отели работали и до возвращения регулярных полетов российских туристов в эту республику. Между тем, с момента возобновления авиасообщения в Египте произошло уже несколько ЧП, в которых пострадали россияне.

Летом этого года микроавтобус с туристами из России, в числе которых были дети, попал в смертельное ДТП на трассе между Каиром и Хургадой. Всего в машине было 10 россиян и четверо сопровождающих их египтян. Они возвращались с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, машина перевернулась. Туристов госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Одна россиянка погибла. Уточнялось, что она путешествовала с мужем и ребенком.

В конце августа жертвой наезда грузового автомобиля в Египте стала еще одна туристка из России. Она с супругом вышла из автобуса во время краткой остановки на трассе между Каиром и Хургадой. Оба были сбиты проезжающей машиной. Женщина погибла на месте, мужчина получил ранения средней степени тяжести и вскоре был выписан из больницы.

К проблемам соблюдения правил дорожного движения в Египте ранее привлекала внимание Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, регулярно причинами ДТП становятся превышение скорости водителями и опасные маневры на обочине. Во всех этих случаях о реакции компаний, которые обслуживали попавшие в аварии автобусы, официально не сообщалось.


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