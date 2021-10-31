Альянс туристических агентств: Отравление россиян в Египте не повлияет на спрос на туры

Отравление россиян в Египте не повлияет на спрос на туры в эту страну. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Не думаю, что это повлияет на желание россиян ездить в Египет. Это же единичный беспрецедентный случай непосредственно в этом отеле, и не говорит о том, что теперь во всех отелях Египта сейчас начнут массово травиться. Может пострадать только репутация отеля, но на спрос на отдых в Египте это не повлияет», — сказала она.

Н.Осипова считает важным провести тщательное разбирательство, почему это произошло. «По моему опыту, это первый случай в Египте, когда отравились люди. Вопрос: чем отравились? Это должны разбираться на месте специалисты», — уточнила она.

Н.Осипова добавила, что египетские отели работали и до возвращения российских туристов. Она также напомнила, что россияне и раньше могли попасть в Египет, но лететь туда приходилось более длинным путем.