Следственный комитет проводит проверку по факту издевательств над пожилой жительницей Челябинска

В ведомстве обратили внимание на интернет-трансляции, организаторы которых унижали пенсионерку, страдающую деменцией и получали за это денежные переводы от зрителей. Сотрудники СК должны установить, есть ли в действиях организаторов трансляций признаки преступления по статье «истязания».
2021-10-31T12:35:23+03:00
2021-10-31T12:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 31 октября 2021
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