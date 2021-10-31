Следственный комитет проводит проверку по факту издевательств над пожилой жительницей Челябинска

В ведомстве обратили внимание на интернет-трансляции, организаторы которых унижали пенсионерку, страдающую деменцией и получали за это денежные переводы от зрителей. Сотрудники СК должны установить, есть ли в действиях организаторов трансляций признаки преступления по статье «истязания».