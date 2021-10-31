Грузинская оппозиция собирает своих сторонников на митинг в Тбилиси

Он должен пройти этим вечером. На акции лидеры оппозиции планируют объявить о дальнейших действиях.

Ранее в партии «Единое национальное движение», одним из основателей которой является арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сказали, что не признают итогов второго тура муниципальных выборов.

По данным Центризбиркома республики, в девятнадцати из двадцати городов, где выбирали мэров, победили представители правящей партии, в том числе сохранил свой пост действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе.