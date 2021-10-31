Лидеры США и Германии обсудили меры с целью лишить Россию возможности манипулировать поставками газа

Газовый вопрос стал одним из ключевых на переговорах Джо Байдена и Ангелы Меркель, они вчера прошли в Риме. Президент США призвал продолжать работу по условиям соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили в июле. Оно касается российского газопровода «Северный поток-2». Труба, проложенная в обход Украины, уже достроена и скоро будет запущена. США летом дали понять, что готовы прекратить санкционную войну против газопровода, если Берлин добьётся продления соглашения Москвы и Киева по транзиту газа до 2034 года. Байден в разговоре с покидающим свой пост канцлером отметил необходимость поддержки Украины и энергобезопасности Европы как гарантии того, что Россия, цитата по сайту Белого дома, «не сможет манипулировать поставками газа во вредоносных политических целях».

Напомним, стоимость газа в Европе последние месяцы обновляла исторические рекорды. Украина тоже столкнулась с резким ростом цен на топливо. ЕС призвал Газпром увеличить поставки, обвинив в манипулировании рынком с целью ускорить запуск «Северного потока-2». Монополист обвинения отверг и заверил, что объёмы газа соответствуют заключённым контрактам.

На переговорах в Риме, где обсуждали Россию, присутствовал и Олаф Шольц, который скоро сменит Меркель на посту главы правительства Германии.