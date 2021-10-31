В новокузнецкой многоэтажке, где умерли несколько человек, обнаружили дом престарелых

Следователи проверяют законность размещения учреждения в жилом доме, сообщили в пресс-службе Регионального управления СК по Кемеровской области. Следственные органы опрашивают руководство организации и устанавливают причины смерти постояльцев.

Информация о нахождении дома престарелых в одной из многоэтажек Новокузнецка ранее появилась в интернет-издании «CITY-N». Жители якобы несколько раз видели, как пациентов транспортировали на носилках и вывозили умерших людей. По словам журналистов, информационные справочные системы не сообщают о присутствии каких-либо реабилитационных заведений в многоэтажке. В следственном комитете добавили, что проверят все доводы и дадут юридическую оценку действиям персонала учреждения.

Ранее организатор дома престарелых в Подмосковье, где в прошлом году при пожаре погибли 12 человек, получил шесть лет и пять месяцев колонии. Учреждение также находилось в жилом помещении.